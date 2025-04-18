الحماية المدنية تواصل البحث عن شخص سقط في بالوعة صرف صحي بالبليدة

تتواصل في ولاية البليدة، وبالضبط ببلدية موزاية، عملية البحث عن الضحية الثانية التي سقطت داخل بالوعة للصرف الصحي، في حادثة مأساوية استنفرت مصالح الحماية المدنية منذ مساء أمس.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن فرق التدخل استجابت للنداء يوم الخميس 17 أفريل، على الساعة 16:26 مساءً، إثر بلاغ حول سقوط شخصين داخل بالوعة للصرف الصحي بمزرعة رقم 07، الشهيد بيران الطاهر، التابعة لبلدية ودائرة موزاية.

وقد أسفر الحادث عن إصابة أحد الشخصين بحالة فقدان للوعي، حيث تم إسعافه ميدانيًا ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، فيما لا تزال عمليات التمشيط والبحث متواصلة في محاولة للعثور على الشخص الثاني.