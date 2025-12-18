الحماية المدنية: إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين داخل شاحنة 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، وذلك إلى غاية الساعة الخامسة مساءً (17:00) .

وأوضحت المديرية، في بيانٍ نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، تدخل أعوانها عبر 3 ولايات إثر التقلبات الجوية.

وسجلت على مستوى ولاية البيض ببلدية الأبيض سيدي الشيخ إخراج شاحنة على متنها 3 أشخاص، كانت عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الزرابيب.

وعرفت ولاية النعامة ببلدية صفصيفة امتصاص مياه الأمطار من أمام 100 مسكن بالشارع الرئيسي.

وبولاية غرداية تم امتصاص مياه الأمطار من مستودع بحي بوهراوة ببلدية غرداية. كما تم امتصاص مياه الأمطار من الشارع بحي المنطرة ببلدية ضاية بن ضحوة.

وفي بلدية العطف، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي أرلذان. وكذلك من الشارع بالمكان المسمى العلمية.