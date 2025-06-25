الحماية المدنية: تسجيل حرائق غابات، أدغال وأحراش عبر 4 ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 18:30.

وحسب بيان للمديرية ذاتها، تم تسجيل حرائق غابات، أدغال وأحراش عبر 4 ولايات.

وسجلت ولاية بجاية حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تينيري، بلدية أكفادو. ولا تزال العملية مستمرة.

كما تدخل أعون الحماية المدنية من أجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الماثن بلدية فلاين الماثن. وتم إخماده نهائيا.

وعرفت ولاية البليدة حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺍﻟﻜﺮﺍﺵ بلدية الشريعة والعملية لا تزال متواصلة.

حرائق المحاصيل الزراعية

شهدت ولاية المدية حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى المرابطين راس الواد، بلدية وزرة، وعملية الإخماد متواصلة.

بينما في ولاية سكيكدة سجِّل حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية فوفور بلدية عزابة. تم إخماده، وعملية الحراسة متواصلة.

وسجل حريق محاصيل زراعية بجانب المقبرة بلدية عين بوزيان وعملية الإخماد متواصلة.