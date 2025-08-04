الحماية المدنية تسيطر على حرائق تيزي وزو وميلة

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، وذلك في تحديث للوضعية على الساعة 22:30 ليلاً.

ففي ولاية تيزي وزو، سُجّل حريق غابي بقرية ابكارن التابعة لبلدية بوزغن، حيث تم إخماد الحريق، وتواصل الوحدات عمليات الحراسة لتفادي أي إعادة اشتعال محتملة.

أما في ولاية ميلة، فقد اندلع حريق بالأدغال والأحراش بمشتة أولاد طاق، بلدية العياضي برباس. وقد تم التدخل بسرعة، وتم إخماد الحريق نهائيًا دون تسجيل أي خسائر.