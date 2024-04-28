“الحمراوة” تحرز فوزا مهما أمام السياربي وتنعش حظوظ البقاء

تمكن فريق مولودية وهران من الفوز بهدف مقابل صفر على حساب الضيف الثقيل شباب بلوزداد في مباراة ضمن الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى.

و جرت المباراة بملعب الشهيد احمد زبانة التي عرفت تسجيل هدف وحيد عن طريق ضربة جزاء، التي أدارها الحكم ثوابتي.

ورفع فريق الحمراوة رصيده إلى 22 نقطة، ليحافظ على مكانته في المرتبة ما قبل الأخيرة، في حين اشتد الصراع معه و مع نجم بن عكنون صاحب 23 نقطة، الذي يريد سباقه في سلم الصعود والابتعاد تدريجيا عن منطقة الخطر.

للإشارة يتواجد في المرتبة الأخيرة واد سوف برصيد 7 نقاط فقط.