الحمراوة تستهل مشوارها في الرابطة المحترفة بفوز أمام شبيبة الساورة

إستهل نادي مولودية وهران، مشواره في بطولة الرابطة المحترفة، اليوم الثلاثاء، بالفوز أمام شبيبة الساورة.

وإنتهت المواجهة التي احتضنها ملعب ميلود هدفي، بثنائية دون رد لصالح الحمراوة، من تسجيل اللاعب عليان، في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول، و أضاف زميله، كروم، الهدف الثاني، في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

كما شهدت المواجهة، تضييع مهاجم المولودية، كريم عريبي، ضربة جزاء، في الدقيقة الـ17 من الشوط الأول، بعد تألق حارس الساورة، وابدي، الذي تمكن من صد ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ80 من الشوط الثاني، أضاف المدافع، كروم أحمد، الهدف الثاني لصالح الحمراوة، بعد ارتقاء رائع داخل منطقة العمليات.

للإشارة، سيحل الحمراوة في الجولة الثانية من الرابطة المحترفة، ضيفا ثقيلا أمام الوافد الجديد ترجي مستغانم في “داربي الغرب”، بملعب بن سعيد، يوم السبت.