“الحمراوة” تضرب موعدا مع إتحاد الحراش في ثمن نهائي كأس الجزائر

تمكن نادي مولودية وهران، اليوم السبت، من التأهل لثمن نهائي كأس الجزائر، بعد الفوز أمام المنافس في الدور الـ16، نادي إتحاد سطيف.

بهدف دون رد. عن طريق لاعبه، دهار، من علامة الجزاء، في الدقيقة الـ51 من الشوط الثاني من المواجهة.

وبهذا التأهل، سيلاقي “الحمراوة” في ثمن نهائي كأس الجزائر، إتحاد الحراش، بملعب ميلود هدفي.

وفي مباراة أخرى، حقق نادي إتحاد الشاوية، التأهل لثمن نهائي المنافسة، بعد إطاحته بالمنافس في الدور الـ16، إتحاد الكرمة، بهدفين مقابل هدف.

وسيلاقي إتحاد الشاوية في دور الثمن النهائي من منافسة الكأس، الفائز من مواجهة الدور الـ16، والتي ستجمع بين شباب بلوزداد و مولودية الجزائر.

كما حقق إتحاد بسكرة، التأهل لدور ثمن نهائي الكأس، بعد الفوز أمام المنافس في الدور الـ16، نجم القليعة، بضربات الترجيح 4/2.

وسيواجه إتحاد بسكرة، في ثمن نهائي المنافسة، الفائز من مباراة الدور الـ16 التي تجمع بين ترجي مستغانم و شبيبة تيارت.