“الحمراوة” تغادر منطقة الخطر و “سوسطارة” تسقط للمرة الثانية تواليا

تمكن نادي مولودية وهران من تحقيق فوز ثمين، أمام ضيفه في إطار الجولة الـ22 المتأخرة من فعاليات الرابطة المحترفة الأولى، نادي إتحاد العاصمة.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب الشهيد أحمد زبانة بهدف دون مقابل لصالح الحمراوة، من توقيع اللاعب دهار في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز، تمكن نادي مولودية وهران من رفع رصيده للنقطة 29، والإرتقاء للمركز 14 ومغادرة منطقة الهبوط مؤقتا، في إنتظار مواجهة إتحاد العاصمة و نجم بن عكنون المؤجلة.

وفي ذات السياق، تجمد رصيد إتحاد العاصمة، في النقطة 39، في المركز الخامس بعد هذه الخسارة الثانية على التوالي في الرابطة المحترفة الأولى، بعد خسارة “الداربي” أمام مولودية الجزائر في الجولة 26 من فعاليات الرابطة المحترفة.

يجدر الإشارة، لايزال نادي إتحاد العاصمة، يمتلك في رصيده مواجهتين مؤجلتين أمام نجم بن عكنون وشباب قسنطينة.