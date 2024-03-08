الحمراوة تقصي بارادو والنصرية تعبر إلى الدور القادم من منافسة الكأس

كشفت منافسة كأس الجزائر، اليوم الجمعة، عن هوية المتأهلين إلى دور ثمن النهائي بعد فوزهم على المنافسين.

وتمكن فريق الحمراوة من الفوز أمام نادي بارادو بثنائية مقابل واحد بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

كما تأهل فريق نصر حسين داي إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة بعد الفوز أمام مولودية قسنطينة بهدف نظيف.

النتائج كالتالي:

ن حسين داي 1 – 0 م قسنطينة

ج الشلف 2 – 2 إ بسكرة “تأهل إتحاد بسكرة بضربات الجزاء”

إ خنشلة 3 – 2 غ معسكر

ن بارادو 1 – 2 م وهران