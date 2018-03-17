“الحمراوة” تنتفض بخُماسية وتنفرد بالوصافة !

إستطاعت مولودية وهران الفوز على الضيف إتحاد بسكرة بخماسية نظيفة، لحساب الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

في مباراة جرت على ملعب الشهيد أحمد زبانة، أمسية اليوم، أين إفتتح التسجيل كل من محمد طيايبة د12 ويوسف شيبان د37.

وواصل ذلك في المرحلة الثانية عن طريق يوسف شيبان د47، قبل أن يضيف محمد طيايبة الهدف الرابع د65، ليختتم صبري غربي مهرجان الأهداف في د71.

وبعد هذا الفوز تنفرد مولودية وهران بوصافة المحترف الأول برصيد 41 نقطة، متأخرا بأربع نقاط فقط عن المتصدر شباب قسنطينة.

ولحساب نفس الجولة فازت شبيبة الساورة بثنائية دون رد على الضيف أولمبي المدية سجلها يحي شريف ومصطفى جاليت من ركلة جزاء في الدقيقتين ال25 وال32.