“الحمراوة” تُلحق بـ”السياسي” أول هزيمة هذا الموسم والوفاق يتجاوز “الشلفاوة”

تمكن نادي مولودية وهران، اليوم السبت، من تحقيق الفوز أمام ضيفه ومنافسه في إطار الجولة السابعة من الرابطة المحترفة، شباب قسنطينة، بهدف دون رد.

وسجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة التي إحتضنها ملعب “ميلود هدفي” بمدينة وهران، المهاجم،زوبير موتراني، في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من اللقاء.

ويعد هذا الفوز، الثالث لمولودية وهران، منذ إنطلاق الموسم، مكن الفريق من رفع رصيده للنقطة 11 في المركز الخامس بسلم ترتيب البطولة.

فيما سجل شباب قسنطينة، أول خسارة هذا الموسم، بعد ثلاث تعادلا وثلاث إنتصارات في البطولة. ليتجمد رصيد النادي القسنطيني، عند النقطة 12 في المركز الثالث مؤقتا، في إنتظار إستكمال مواجهات الجولة السابعة.

وفي ذات السياق، تمكن نادي وفاق سطيف،من تدارك الهزيمة في الجولة السابقة أمام شباب قسنطينة، وحقق فوزا أمام ضيفه في الجولة السابعة، أولمبي الشلف، وبنتيجة هدف دون رد.

وإرتقى النسر السطايفي بهذا الإنتصار، للمركز السادس، برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد “الشلفاوة، عند النقطة الخامسة فقط، بعد مرور 7 جولات. حيث حقق الفريق خمس تعادلات وهزيمتين، دون أي إنتصار منذ إنطلاق الموسم.