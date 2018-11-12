“الحمراوة” لمواصلة الإستفاقة و”سوسطارة” لتعزيز الصدارة

يحتضن ملعب “الشهيد زبانة” اليوم، قمة حقيقية بين مولودية وهران وإتحاد العاصمة في إطار الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة الأولى.

و لا تقبل المباراة القسمة على اثنين بالنسبة للحمراوة الساعين لمُواصلة إستفاقتهم الأخيرة، بعد بداية موسم كارثية مع “بادو الزاكي”.

و لن تكون مهمة كبير الغرب الجزائري، سهلة أمام فريق يتواجد في فورمة عالية بعد الفوز في الكلاسيكو أمام الشبيبة.

ويعول زملاء المُتألق “إيبارا” على العودة الى الديار بنتيجة إيجابية، يُعززون بها صدارتهم.

وسيدخل أصحاب الأرض محرومين من خدمات العديد من العناصر أبرزها، هريات، صبري غربي، معزوزي، بدبودة و دوسي.

ومن جانب “أولاد البهجة” سيغيب، زيماموش المعاقب آلياً، شيتة و مزيان اللذين إلتحقا بتربص المنتخب الوطني، الذي إنطلق اليوم الإثنين.