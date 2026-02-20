الحمراوة يستقبلون المولودية في سهرة كروية واعدة

تشهد الجولة العشرين من البطولة المحترفة، والمقررة اليوم الجمعة، مباريات واعدة، على غرار تلك التي ستجمع مولودية وهران بضيفها مولودية الجزائر.

وسيكون ملعب “ميلود هدفي” بوهران، مسرحا لهذه القمة الكروية المقررة سهرة اليوم، انطلاقها من الساعة العاشرة ليلا.

وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لكل من مولودية وهران، ومولودية الجزائر، كون كل منهما يسعى لتعزيز رصيده بثلاثة نقاط جديدة، ما سيرفع حدة المنافسة بينهما.

وعلى غرار مباراة مولودية وهران، ضد مولودية الجزائر، من المقرر أن تلعب ثلاثة مباريات أخرى، أمسية اليوم الجمعة، ضمن هذه الجولة الـ20 من البطولة المحترفة، وهي:

أولمبي الشلف - شباب قسنطينة

شباب بلوزداد – مولودية البيض

وفاق سطيف – مستقبل الرويسات