الحمراوة يُحققون فوزهم الأول والسياربي تعود بالفوز من الساورة

استطاع سهرة اليوم الأحد فريق مولودية وهران تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في الرابطة الوطنية المحترفة.

وذلك على حساب الضيف اتحاد العاصمة بهدف يتيم دون رد في اللقاء الذي جرى بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران لحساب الجولة الـ6.

وسجل، سفيان خدير، الهدف الوحيد في المواجهة لينهزم الفريق العاصمي لأول مرة هذا الموسم.

وبملعب 20 أوت 1955 ببشار سجل ليونال وامبا، الهدف الوحيد لشباب بلوزداد في الدقيقة الـ69 أمام المضيف شبيبة الساورة لينتهي اللقاء بهدف دون رد.

النتائج المتبقية:

أتلتيك بارادو 0-1 اتحاد خنشلة.

هلال شلغوم العيد 0-2 شبيبة القبائل.

وفاق سطيف 0-0 شباب قسنطينة.