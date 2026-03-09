الحمري: “نقطة التعادل أمام الاتحاد مرضية بالنسبة لنا”

اعترف لاعب شباب قسنطينة، عزيز لحمري، بصعوبة المباراة التي جمتعم أمس الأحد، بمضيفهم اتحاد العاصمة، لسحاب البطولة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وصرح عزيز لحمري، في الندوة الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “مباراتنا ضد اتحاد العاصمة لم تكن سهلة”.

كما أضاف: “النقطة التي حصدناها من تعادلنا أمام اتحاد العاصمة، تعتبر ايجابية، وتسمح لنا التحضير بأريحية لمبارياتنا المقبلة”.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، فرض التعادل السلبي، أمس الأحد، على مضيفه اتحاد العاصمة، في المبراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ22 من البطولة