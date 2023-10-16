الحمص..العدس و”اللوبيا”.. تفريغ شحنات جديدة

قام، اليوم الاثنين، ميناء الجزائر، بتفريغ شحنات جديدة من البقول الجافة، على غرار فاصولياء البيضاء “اللوبيا”، العدس والحمص. كما جاءت الشحنات الجديدة، في إطار مواصلة عملية تموين السوق الوطنية بالبقول الجافة.

ومن جهته، أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، سابقا، تعليمات صارمة لكل المدراء بضرورة إغراق السوق بكل ولايات الوطن بمختلف البقول الجافة بصفة مستعجلة. على غرار العدس، والأرز. والعمل بالتنسيق مع مدراء المصالح الفلاحية، مصالح التجارة و المصالح المختصة.وهذا بتزويد جميع المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، تجار الجملة و تجار التجزئة بأسعار محددة عبر كل نقاط البيع.

الترخيص للخواص باستيراد البقول الجافة بشروط

كما تقرر الترخيص للمتعاملين الخواص، القيام بعمليات استيراد للبقول الجافة بشروط. بعدما تم حظرهم كلية في وقت سابق بمنح حصرية الاستيراد للديوان المهني الجزائري للحبوب.

وتحصلت “النهار أونلاين”، على وثيقة رسمية في شكل مراسلة بعثت بها الجمعية المهنية للبنوك “أباف”. إلى الرؤساء المدراء العامين للبنبوك والمؤسسات المالية، يوم 19 جويلية الجاري حملت رقم “603”. تمكن المتعاملين الخواص من القيام بعمليات استيراد للبقول الجافة.

كما جاء في الوثيقة أن ديوان الحبوب يبقى المستورد الحصري لمواد الحمص، الفاصولياء البيضاء، العدس والأرز. وأن المنتجات الأخرى غير المدونة في المراسلة سيتمكن المتعاملون الخواص من استيرادها وتتمثل في العدس الأحمر. الفاصولياء غير البيضاء والأرز المفور والبازلاء، بموجب عمليات توطين بنكية.

في حين، يأتي هذا القرار، بعد مراسلات عدة بين عدة هيئات وزارية على غرار التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للفلاحة والتنمية الريفية من خلال الأمين العام للأخيرة حسبما تبينه المراسلة.