الحملة الإنتخابية.. هذه أجندة اليوم الثامن

سطرت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة برنامجها الانتخابي لليوم الثامن من أجل تنشيط الحملة الإنتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان.

وسينشط رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، بالأغواط تجمعا شعبيا الرابعة مساء.

كما سينظم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، تجمعين شعبيين بجيجل بـ9 صباحا وعنابة الخامسة مساء.

والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، ينشط تجمعا شعبيا بأدرار 17:30 سا.

وسينشط الأمين العام لحزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، تجمعا شعبيا بالأغواط على الساعة العاشرة.

وبوجمعة هيشور، مفوض عن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ينظم نشاطا جواريا في أدرار الثامنة مساء.

بالإضافة إلى رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، ينشط تجمعات شعبية بكل من تيزي وزو والمدية وتيبازة.

ورئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم المدية ينشط تجمعا شعبيا بالمدية في حدود الساعة العاشرة صباحا.

والأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي ينشط تجمعات، بغليزان على 09:30 صباحا، وبمعسكر على 15 سا و16 سا.

وسيكون للأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة، تجمعا شعبيا بالمسيلة 10:00 سا.

ولخضر بن خلاف مفوضا عن رئيس جبهة العدالة والتنمية ينشط تجمع شعبيا بوهران 15:30 سا.

ورئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، ينشط تجمع شعبيا بالأغواط صباحا ثم المسيلة مساءً.

ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ينظم تجمعا شعبيا بالشلف (16 سا 30 د).

إضافة إلى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ينظم تجمعا شعبيا بتيارت 14:30 سا.

ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ينظم تجمعا شعبيا بالجلفة على التاسعة صباحا.

ورئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي، تنظم نشاطا جواريا ببوسعادة والمطارفة وأولاد دراج واولاد عديل.

وللأمين العام لجبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، ينشط تجمعين شعبيين بسعيدة والنعامة.

ورئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات ينظم تجمعا شعبيا بالبويرة على العاشرة صباحا.

ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، ينشط تجمعين شعبيين بسكيكدة (10:00) وجيجل (16:00).

و رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي ينشط تجمعا شعبيا بالنعامة 16:30 سا.