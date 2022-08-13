الحملة التدريبية “صيف – 2022” .. اللواء محفوظ بن مداح يشرف على تفتيش المفرزة البحرية

قام اليوم اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية بالإشراف على تفتيش المفرزة البحرية بالرصيف الشمالي للأميرالية. وجاءت هذه الحملة على إثر تنفيذهما للحملة التدريبية “صيف-2022″، خلال الفترة الممتدة من 14 جويلية إلى 13 أوت 2022.

هذا وتتكون المفرزة البحرية من السفينة المدرسة “الصومام” رقم المتن “937”. والسفينة الشراعية المدرسة “الملاح” رقم المتن “938”. حيث كان على متنهما “135” طالبا ضابطا عاملا في السنة الأولى من التكوين “LMD”. بالإضافة إلى “108” طالبا ضابطا عاملا في السنة الثانية من التكوين “LMD”. بالمدرسة العليا البحرية بتامنتفوست من بينهم طالب ضابط من جنسية تونسية.

وتندرج هذه الحملة التدريبية في إطار التكوين التطبيقي لإطارات القوات البحرية وتفعيل المعارف النظرية. من خلال الاحتكاك بالمسرح البحري والتأقلم مع ظروف الملاحة الحقيقية وطبيعة الحياة على المتن.

كما ساهم المسار المحدد للحملة التدريبية في التحكم بالملاحة في المضايق والخلجان والقنوات خلال الظروف المناخية المختلفة. ولال هذه الحملة تمكن المتربصين من التعامل مع مختلف أنواع الأسلحة والمعدات الموجودة على المتن. وكذا التعرف على أقسام السفن وطبيعة الحياة على المتن، والملاحة بالأشرعة.

للإشارة، فإن “الحملة التدريبية صيف- 2022″، والتي دامت 31 يوما، نُفذت على عدة مراحل في الحوضين الغربي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي، تخللتها توقفات في كل من إيطاليا ومصر والبرتغال بالإضافة إلى موانئ وطنية.