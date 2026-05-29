الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي تحقق نتائج ايجابية

سجلت الحملة الوطنية الخاصة بجمع وتثمين جلود الأضاحي، التي جرت طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، نتائج ايجابية في عدة ولايات من الوطن.

وحسب ما أفادت به اليوم الجمعة وزارة البيئة وجودة الحياة التي رافقت هذه العملية، فإن هذه النتائج الايجابية التي سجلت عبر العديد من ولايات الوطن تعكس مستوى الانخراط والتنسيق المحكم بين مختلف الهيئات المعنية. إلى جانب الوعي المتزايد للمواطنين بأهمية تثمين جلود الأضاحي. باعتبارها موردا اقتصاديا قابلا للاستغلال ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

وأضافت أن العملية عرفت تجندا واسعا عبر مختلف ولايات الوطن بمشاركة مديريات البيئة والمؤسسات تحت الوصاية. لضمان السير الحسن لهذه العملية ذات الأبعاد البيئية والاقتصادية والتنموية.

وتواصلت عبر مختلف البلديات ونقاط التجميع حملات التحسيس مع المتابعة الميدانية والتأطير. بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الفاعلين والمتدخلين. مع تسخير الإمكانيات البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة لمرافقة عملية جمع جلود الأضاحي وتوجيهها نحو مسارات التثمين والاسترجاع.

وتندرج هذه الجهود في إطار الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة البيئة وجودة الحياة الرامية إلى ترقية السلوكيات البيئية السليمة. وتعزيز آليات تثمين النفايات القابلة للاسترجاع. بما يساهم في حماية الموارد الطبيعية، دعم الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة.

