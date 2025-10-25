الحملة الوطنية للتشجير.. الجمارك ضمن المبادرة

شاركت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، في فعاليات اليوم الوطني للتشجير، من خلال تنظيم حملات غرس عبر مختلف المديريات الجهوية والمصالح الخارجية.

وأوضحت مصالح الجمارك، أن هذه المبادرة عرفت مشاركة فعّالة لإطارات وأعوان الجمارك، بالتنسيق مع مصالح الغابات والحماية المدنية. والأمن الوطني، إلى جانب الجمعيات الناشطة في المجال البيئي وممثلي المجتمع المدني.

مشيرة أن هذه المشاركة تأتي تجسيداً لالتزام المديرية العامة للجمارك بمبادئ التنمية المستدامة. وترسيخاً لدورها المؤسساتي والمواطني في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة، ومكافحة التصحر، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور