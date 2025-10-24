الحملة الوطنية للتشجير.. هذه أماكن الغرس بكل الولايات

نشر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، مختلف أماكن الغرس، بكل الولايات، في إطار الحملة الوطنية للتشجير التي ستنظم غدا السبت.

وكتب الوزير على صفحته الرسمية بفايسبوك: “بمشاركتكم جميعًا سنتمكن إن شاء الله من غرس مليون شجرة”.

وستوفر المديرية العامة للغابات مليون شتلة من أشجار تتواءم مع طبيعة كل منطقة، منها أكثر من 130 ألف شجرة مثمرة.

وتشهد مختلف ولايات الوطن، حركة تحضيرات حثيثة، لإنجاح حملة غرس مليون شتلة، والتي ستنظم غدا السبت، تحت شعار “خضراء بإذن الله”.

https://www.facebook.com/yacineoualidofficial/posts/1377216874028022