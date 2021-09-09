الحملة الوطنية للتلقيح..أكثر من مليون شخص تلقوا اللقاح خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مساء اليوم الخميس،عن تسجيل ما يزيد عن مليون شخص تم تلقيحهم ضد “كوفيد-19” منذ انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 4 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وكشفت الوزارة في بيان لها، عن تمديد نطاق الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد فيروس كورونا، بهدف تلقيح 70 بالمائة، من مجموع المواطنين إلى نهاية السنة الجاري، من أجل تحقيق مناعة جماعية ضد الوباء المستجد والعودة الى الحياة الطبيعية.

ودعت الوزارة المواطنين لمواصلة الانخراط في الحملة والامتثال لإرشادات السلطات الصحية والاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية قبل وخلال وبعد التلقيح.