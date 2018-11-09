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“الحمو” اللاعب السابق لوفاق سطيف في ذمة الله

الرياضة
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“الحمو” اللاعب السابق لوفاق سطيف في ذمة الله حسين سعود
بقلم وليد كويني

إنتقل إلى رحمة الله، أمس الخميس، اللاعب السابق لوفاق سطيف حسين سعود، المدعو بـ”الحو”.

وهذا بعد معاناة لاعب “النسر السطايفي” من مرض عضال، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.

ووجه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم الجمعة، تعازيه لعائلة الفقيد في تغريده له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”.


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