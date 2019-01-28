الحمى القلاعية تحصد 543 من رؤوس الأغنام بأم البواقي

خلف داء الحمى القلاعيةالذي أصاب الماشية، نفوق 543 من رؤوس الأغنام منذ ديسمبر الماضي، في ولاية أم البواقي.

وحسب ما علم من المصالح المحلية الفلاحية للولاية، اليوم الاثنين، أن هذه الحالات، مست الأغنام التي يقل عمرها عن ثلاثة أشهر .

وأوضحت المفتشة البيطرية، إلهام بلعمري، أن حالات النفوق تم تسجيلها عبر 22 بلدية عبر الولاية.

كما أشارت بلعمري إلى أن “أم البواقي استفادت من 30 ألف جرعة لقاح، تم استهلاك 24 ألف و273 جرعة منها”.

كما صرح مدير المصالح الفلاحية، لعلى معاشي، “أن السلطات المحلية قررت تمديد غلق أسواق الماشية عبر الولاية”.