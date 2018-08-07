الحمى القلاعية تصل إلى العاصمة و اكتشاف 7 حالات

تمكن اليوم الثلاثاء بياطرة مذبح حسين داي “رويسو” بالجزائر العاصمة من اكتشاف اعراض الاصابة بداء الحمى القلاعية.

لدى سبعة رؤوس من الابقار كانت موجهة للذبح، حسبما علم عن المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي.

و أوضح مباركي، أنّ فرقة البياطرة العاملة على مستوى مذبح حسين داي بالعاصمة.

تمكنت صبيحة اليوم من ” اكتشاف اعراض الاصابة بداء الحمى القلاعية لدى سبعة (07) رؤوس من الأبقار كانت موجهة للذبح”.

قبل أن يتم “التدخل الفوري” لذبح تلك الرؤوس و التخلص منها و ضمان عدم توجيهها للاستهلاك البشري.

و أكّد المتحدث، أنّه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بوباء الحمى القلاعية وسط رؤوس الماشية في العاصمة.

في حين تم رصد حالات اصابة بذات الداء لدى رؤوس الأبقار التي كانت موجّهة للذبح على مستوى مذبح حسين داي.

وقد وصل اجمالي الإصابات المسجلة إلى 20 حالة، آخرها المسجلة نهار اليوم الثلاثاء.

و تبيّن أن رؤوس الأبقار المصابة كانت قادمة من ولايات أخرى عرفت ظهور الداء في الفترة الأخيرة.