الحمى القلاعية : تلقيح أزيد من 1100 رأس من الأبقار بورقلة

كشف مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية عن تلقيح ما لا يقل عن ألف ومئة رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية، خلال الثلاثي الأخير من سنة 2018 بولاية ورقلة.

وقد وفّر لهذه الحملة الوقائية، التي كانت قد انطلقت منتصف شهر أكتوبر الفارط ولا تزال متواصلة، ألف وخمسة مئة جرعة من اللقاح المضادة للداء، إلى جانب تسخير أكثر من عشرين بيطريا.

وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية المواشي بولاية ورقلة من الأمراض الحيوانية، منها إغلاق الأسواق الأسبوعية السبعة المتواجدة عبرإقليم الولاية.

إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية مكثفة لفائدة المربين، وكانت قد سجلت خلال السنة المنقضية ست حالات للحمى القلاعية ببلدية الطيبات، حيث اتخذت كل الإجراءات.