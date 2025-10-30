الحوار والتطوير في صلب لقاء وزير الصحة مع ممثلي الممارسين العموميين

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بمقر الوزارة، أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP) برئاسة الدكتور إلياس مرابط.

في مستهل اللقاء، تقدم أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بتهانيهم الخالصة إلى الوزير. بمناسبة تعيينه على رأس قطاع الصحة، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وشكل اللقاء فرصة لطرح الانشغالات المهنية والاجتماعية للممارسين الطبيين في الصحة العمومية. وكذا الملفات ذات الأولوية خاصة ما تعلق منها بملفات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمختلف الأسلاك الطبية في الصحة العمومية، الترقية، المنح والعلاوات. وكذا حق ممارسة العمل النقابي.

وبعد الاستماع إلى مجمل الانشغالات التي عرضها ممثلو النقابة، أكد الوزير أن كافة المطالب ستدرس بعناية وتؤخذ بعين الاعتبار بعد دراستها من قبل المصالح المختصة. مبرزًا أن الهدف الأساس هو إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع يخدم مصلحة المريض ومهنيّي القطاع والمنظومة الصحية.

وفي هذا السياق، عرض الوزير ورقة طريق عمل الوزارة التي تقوم على رؤية شاملة لعصرنة قطاع الصحة، من خلال الاعتماد على الرقمنة وكذا الملف الإلكتروني للمريض مع الاستغلال الأمثل للموارد الهامة التي توفرها الدولة في سبيل تحسين الخدمات الصحية، داعيًا إلى تظافر جهود الجميع من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتكريس ثقافة الحوار المستمر.

وشدّد الوزير على ضرورة تدعيم المؤسسات الصحية الجوارية بكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة. مع العمل على إعادة الإعتبار للطبيب المرجعي. مؤكدا أن قطاع الصحة يتوفر على إمكانيات هامة قادرة على دفع المنظومة نحو أداء أفضل إذا ما تمّ استغلالها في إطار الرؤية الجديدة وورقة الطريق التي وضعتها الوزارة. كاشفا عن تفعيل فرق تفتيش مختصة تقوم بخرجات ميدانية دورية لرصد واقع الهياكل الصحية عن قرب وظروف آداء منتسبي القطاع.