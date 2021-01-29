كشف محمد يوسفي، رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، أن الحوامل والأطفال دون 16 سنة غير معنيين بالتلقيح ضد كورونا.

وأوضح اليوم الجمعة، لدى حلوله ضيفا على قناة “النهار”، أن الجزائر تابعت مراحل إنتاج اللقاحات ونتائجها منذ انطلاقها.

واعتبر رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية أن الحل الوحيد للقضاء على الوباء هو التطعيم ضد كورونا.

وقال يوسفي إن الوباء أدى إلى انهيار الأنظمة الصحية، خاصة وأن البشرية لم تعرف مثل هذا المرض منذ قرابة قرن.

وطمأن المواطنين المتخوفين من التطعيم، أن الدراسات أثبتت نجاعة اللقاحات ودون مضاعفات ثانوية.

وأوضح أنه سيتم توزيع اللقاح على مديريات الصحة عبر التراب الوطني ثم على المراكز الصحية.

وأفاد أن مهنيي الصحة يلقحون داخل المستشفيات، أما بالنسبة للمواطنين فإن الحوامل والاطفال دون 16 سنة غير معنيين بلقاح كورونا.

وحسب المتحدث، يتضمن جدول الاولويات كبار السن، مهنيي الصحة، المصابون بأمراض مزمنة والاسلاك الامنية.