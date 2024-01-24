الحوثيون: اشتبكنا اليوم مع مدمرات وسفن حربية أمريكية في خليج عدن وباب المندب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها، عن اشتباكها مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب.

وجاء في البيان،”إنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تم الاشتباك اليوم مع عدد مِن المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب، أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين”.

وأوضح المضدر نفسه، أن نتائج عملية الاشتباك أسفرت عن ما يلي:

-إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة

-إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة

-وصول عدد من صواريخنا البالستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية، أنها استعملت في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عدداً من الصواريخ الباليستية.

وأكدت استمرارها في منع الملاحة الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وختمت القوات المسلحة اليمنية في الأخير بالتأكيد على “اتخاذها كافة الإجراءات العسكرية اللازمة ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، وذلك في استهداف كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.”