الحوثيون يستهدفون سفينة “جينكو بيكاردي” الأمريكية بعدد من الصواريخ

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، أن قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن.

وحسب بيان صادر عن القوات المسلحة اليمينة، فإن الأمر يتعلق بسفينة “ “جينكو بيكاردي” الأمريكية، حيث تم استهدافها بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وتعد هذه السفينة الامريكية الثانية التي تستهدفها القوات المسلحة في خليج عدن بضربات صاروخية “دقيقة ومباشرة” بعد استهداف سفينة اخرى يوم الاثنين الماضي كانت متجهة للكيان الصهيوني.

ولفت البيان إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعماً وإسناداً لصمود إخواننا في قطاع غزة وفي إطار الردّ على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية،”أنها لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز واستمراراً في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم.” مشيرة إلى “أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأنَّ أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.”

وجددت القوات المسلحة اليمنية “تأكيدها على استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأنَّ عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العُدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.”