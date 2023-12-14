الحوثيون يستهدفون سفينة “ميرسيك جبرلاتر” بطائرة مسيرة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الخميس، أن قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى الكيان الصهيوني.

وحسب بيان القوات المسلحة اليمينة، فإن الأمر يتعلق بسفينة “ميرسيك جبرلاتر”، حيث تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية .

ولفت البيان إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الشعب اليمني.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الصهيونية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه أبناء غزة من غذاء ودواء.