الحوثيون يستهدفون منزل الرئيس اليمني السابق بصنعاء

إستهدفت عناصر مسلحة من جماعة الحوثيين الأحد، منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

في قرية الدجاج شمال شرق العاصمة صنعاء.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام يمنية نقلا عن شهود عيان

فإن منزل صالح شهد صباح اليوم معارك عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

كما دارت معارك أخرى شمال صنعاء، بين جماعة الحوثي وقوات الحرس الخاص.

إضافة إلى ذلك عرفت العديد من المناطق اليمنية اشتباكات شرسة وأصوات إنفجارات.

للإشارة، يقع منزل الرئيس اليمني قرب موقع وكالة الأنباء اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.