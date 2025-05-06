الحوثيون: “لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن”

أكد المشير الركن، مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن. مضيفاً أن ما حصل يثبت أن ضرباتنا مؤلمة وستستمر.

وفي تصريح خص به وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أوضح المشاط أن “العدوان الإسرائيلي يثبت لشعبنا صوابية تحركه وجهاده. ويطمئنه أكثر عندما يرى أنه في مواجهة أقذر عدو عرفته البشرية”.

وتابع المشير الركن المشاط: “ردنا بإذن الله سيكون مزلزلاً، مؤلماً، ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله، ولجميع الصهاينة”.

ووجه المشير الركن المشاط رسالة للصهاينة قائلا: “من الآن وصاعداً، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فوراً. فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم”.

وأضاف: “سيُدرك المعتدي أن الثمن الذي سيدفعه باهظ. ولن يثنينا أي عدوان عن قرارنا المحق في مساندة إخواننا في فلسطين، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

كما أكد المشير الركن المشاط أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي، بشكل غير مباشر، أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة ترامب للمنطقة ولم يبلغهم غير ذلك.

واختتم المشير الركن المشاط أنه إذا أراد ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فالأمر راجع إليه.