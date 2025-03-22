“الحوثي” تعلن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي للمرة الثالثة خلال 48 ساعة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر اليوم السبت، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي نوع “فلسطين2″، للمرة الثالثة خلال 48 ساعة.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، وقال سريع: “نصرة للشعب الفلسطيني. المظلوم وإسنادًا لمقاومته الباسلة استهدفت القوة الصاروخية (تابعة لجماعة الحوثي) مطار بن غوريون. في منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين2”. وأشار إلى أن هذه العملية هي “الثالثة في 48 ساعة، وحققت هدفها بنجاح”.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي يُطلق فيها صاروخ من اليمن على إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 جانفي الماضي. قبل أن تخرقه إسرائيل.

ونبّه سريع “كافة شركات الطيران إلى أن ما يسمى بمطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية. وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

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