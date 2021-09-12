الحياة أخلاق .. قيل لرجل: ما نراك تعيب أحدا. فقال: لست راضيا عن نفسي حتى أتفرغ لذم الناس

مثلما تترك بعض الأطعمة لتربد قليلا حتى يتم تناولها، أترك بعض الخلافات تهدأ قليلا ليسهل عليك حلها

لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوما أرخص مما ترتدي

قال الولد لأبيه: صاحب القمامة عند الباب،فرد الأب: نحن أصحاب القمامة يا بنيّ وهو صاحب النظافة جاء ليساعدنا

لا يحتاج الإنسان إلى شوارع نظيفة ليكون محترما، بل الشوارع هي التي تحتاج إلى أناس محترمين لتكون نظيفة

كن في الحياة كاللاعب وليس كالحكم، لأن الأول يبحث عن هدف والاخر يبحث عن خطأ