الحياة بتروليوم تكشف موقفها من شراء إتحاد العاصمة

أصدرت شركة الحياة بتروليوم بيانا رسميا بخصوص نيتها شراء أسهم شركة إتحاد العاصمة، في المُستقبل القريب.

وأكدت “الحياة بتروليوم” بأنها قدمت عرضا رسميا لإمتلاك أسهم بطل الجزائر، وتنتظر الفصل فيه من الجهات المسؤولة.

وأوضحت الشركة بأنها عازمة على دعم الفريق العاصمي، والوقوف معه وإنتشاله من الأزمة التي يتخبط فيها مؤخرا.

وأبدت الشركة البترولية إستياءها مما وصفته بـ”المغالطات والتزييف” بخصوص المعلومات المُتداولة بشأنها.

وأشارت في نهاية المطاف، بأن ملف شراء أسهم أبناء سوسطارة بيد العدالة الجزائرية للقبول به من عدمه.