وقفة.. الحياة رحلة

هل تعلم أنّ الحياة ليست إلا رحلة، و لذتها ليست في الوصول وإنما في الطريق؟

استمتع بالطريق وافخر بنضالك وأنت تتغلب على عثراته و ارفع رأسك فوق، فأنت لن ترضَ بالهزيمة. الخاطرة الخامسة: ليست الحياة هدفاً محدّداً للتركيز على إصابته، بل هي دوائر تتعدّد فيها الأهداف. فالإنسان يولد ودائرته الأولى تكون فقط والديه، ثمّ تتكوّن دائرة العائلة والأقارب، ثمّ دائرة الأصدقاء في المدرسة أو مكان الإقامة. ثمّ تبدأ لاحقاً دوائر الحياة العامّة والعمل المهني والاهتمامات الفكرية، إلى أن يبدأ الإنسان بتكوين الدائرة الخاصّة. التي تحمل نواة بدء دوائر جديدة لإنسانٍ جديد، أي الزواج وتكوين العائلة الخاصّة، وقليلٌ من الناس يدرك أهمّية الوفاء. والعمل لكلّ هذه الدوائر معاً، فلا دائرة تسحق أخرى أو بديلة لأخرى، ولا التزام تجاه واحدة يعفي من المسؤولية تجاه باقي الدوائر. فالتكامل بين هذه الدوائر والعدل في التعامل معها يكون مقدّمة لتحصيل العدل في يوم الحساب

وقد أعجبني قول الألباني في خاطرة جميلة عن الحياة:

أعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة فأجعلها لربك سعيا وطاعة، أتحزن لأجل دنيا فانية، أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية ؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة. العافية إذا دامت جهلت ، وإذا فقدت عرفت، فأشكروا الله دائما فالجلوس بعد السلام من الصلاة المكتوبة من أعظم الأوقات التي تنزل فيها رحمة الله عزوجل، فلا تستعجل بالقيام.إستغفر وسبح وإقرأ آية الكرسي ولا تنسى أنك في ضيافة الرحمان عز وجلّ. فإذا فرغت فإنصب وإلى ربك فارغب.

إنتقتها : “س.ب”

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