الحياة قصيرة..

لا تتأففوا من بيوت تملؤها الفوضى، ومن أصوات الشجار بين الإخوة، من أحدهم يبحث حذاءه، وآخر يطلب مصروفه، من مصاريف البيت التي تكسر الظهر، وكذلك من فوضى كل صباح والسباق على باب الحمام، من تحضير الأكل وتمشيط الشعر، ومن ترتيب البيت وشراء الأغراض الخاصة به، وكذلك من أرق انتظار الأولاد ليعودون بأمان..

استمتعوا بكل لحظاتكم..

فغداً سيكبر الصغار وستكبر الهموم، حيث ستزداد الفتيات حساسية، و كما سيزداد الفتيان ضخامة، وسيتباهون بالشاربين واللحية، كذلك سيبدأ كل منهم باختيار طريقه والاستقلال بتفكيره، التي هي حياة جديدة تبزغ من قلب هذا البيت، والذي هو بيت العائلة الكبير،وسيغادرون البيت واحدا تلو الآخر، منهم من يتزوج، ومنهم من يسافر، ومنهم من ينتظر أقرب فرصة ليحلق بعيدا باحثا عن حلم.

الحياة قصيرة..

يصبح المقيمون في البيت، من ولدوا وتربوا، ومشوا على أدراجه، وقرصتهم ناموسات الصيف اللئيمة، الأطفال الذين ارتفعت حرارتهم وسهرت العائلة للتناوب على وضع الكمدات الباردة على جبينهم فجأة يصبحون ضيوفا، وكما بدأت العائلة بشخصين يافعين، ويجلسان على أبواب الانتظار، على أمل أن يطلّ عليهما وجه أحد من الأبناء.

دعونا نستمتع الآن.. فسيأتي الوقت الذي نتمناهم بجانبنا

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