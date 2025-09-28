الحيدوسي: “نعاني من عدة نقائص وعلينا مضاعفت المجهودات”

اعترف مدرب نادي بارادو، سفيان الحيدوسي، بأن فريقه يعاني من عدة، نقائص، وبحاجة لعمل كبير، من أجل تحسين نتائجه لهذا الموسم.

وصرح الحيدوسي، عقب هزيمتهم أمس السبت، أمام مضيفهم مولودية وهران، بثلاثية مقابل هدف واحد: “فريقنا يعاني من نقائص عديدة، وعلينا العمل أكثر”.

كما أضاف مدرب بارادو: “قمنا بعدة تغييرات في تعداد الفريق، حيث نخوض حاليا مبارياتنا بتعداد كله من الشبان”.

وتابع سفيان الحيدوسي: “تنقصنا عدة أشياء، وعلينا مضاعفت المجهودات من أجل تطوير آدائنا، على أمل تحسين نتائج الفريق”.