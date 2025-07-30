الحيطة والحذر.. بحر هائج وأمواج تتعدى 2 متر عبر هذه السواحل!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن البحر سيكون هائجا مع تشكل أمواج جد عالية على عدة سواحل وطنية.

وحذرت نشرية خاصة، من بحر هائج مع تشكل أمواج عالية يتراوح علوها بين 1,5 متر إلى 2,5 متر. إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

واشارت ذات المصالح أن السواحل المعنية بهذه النشرية هي بجاية، جيجل، القالة، سكيكدة، عنابة، بني صاف، أرزيو، وهران، مستغانم، تنس، الجزائر العاصمة، دلس وأزفون.

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