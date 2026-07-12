الحيطة والحذر.. تسجيل 114 حريقًا عبر عدد من ولايات الوطن

تواصل مصالح الحماية المدنية عمليات إخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية التي مست عددًا من ولايات الوطن.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية في بيانها أنه تم تسجيل اليوم الأحد 114 حريقًا مست عدد من ولايات الوطن.

ووفقا للحصيلة المؤقتة للمصالح ذاتها فقد سجل مجموع 114 حريقًا اليوم وتم تم إخماد 81 منهم. فيما تتواصل عمليات التدخل لإخماد 33 حريقًا.

وكشفت الحماية المدنية عن أهم الحرائق التي لا تزال محل تدخل ميداني منها ولاية بجاية على مستوى بلدية بني معوش.

بالإضافة إلى بلدية الأربعاء ناث إيراثن ولاية تيزي وزو. وأيضا بلدية بني ورتيلان ولاية سطيف.

وأيضا بولاية سكيكدة: على مستوى بلدية صالح بوالشعور. وفي ولاية ميلة تتواصل عمليات التدخل لإخماد ببلدية حمالة.

كما تتواصل عمليات التدخل لإخماد حرق ببلدية خميس مليانة، بمنطقة سيدي سبع ولاية عين الدفلى.

وجندت المصالح ذاتها بالتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات، كافة الوسائل البشرية والمادية، من خلال تسخير الوسائل البرية التابعة للوحدات العملياتية. وكذا الأرتال المتنقلة، ومفارز الدعم الجهوية لإخماد حرائق الغابات. إلى جانب 12 طائرة مستأجرة متخصصة في مكافحة حرائق الغابات من نوع AT-802.

بالإضافة إلى الطائرات والمروحيات التابعة للجيش الوطني الشعبي، في إطار التنسيق العملياتي المحكم بين مختلف المتدخلين، بهدف تطويق بؤر النيران، والحد من انتشارها، وحماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية.