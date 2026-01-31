الحيطة والحذر.. رياح جد قوية تجتاح هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح جد قوية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وأفادت نشرية خاصة باستمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 90 كلم /سـا إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم. السبت. وهذا على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، عين الدفلى، النعامة والبيض.

كما حذرت نشرية خاصة أخرى من استمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 100 كلم /سا مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على الهضاب العليا مع تسجيل رداءة في الرؤية إلى غاية الساعة 21:00.

والولايات المعنية هي: تيبازة، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة، بومرداس،البويرة، تيزي وزو، بجاية،الأغواط، الجلفة والمسيلة.

هذا وأفادت نشرية باستمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 110 كلم /سـا إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الأحد، على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما ستشهد ولايات غرداية، أولاد جلال، المغير، تقرت، ورقلة الوادي وبسكرة، استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم / سـا إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

