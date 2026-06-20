الحيطة والحذر.. موجة حر قوية تصل 45° عبر هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار موجة الحر على عدة ولايات عبر الوطن إلى غايى يوم غد الأحد.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد ولايات سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة، تيزي وزو، موجة حر ستستمر إلى غاية الإثنين، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 43 و 45 درجة مئوية.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية، من استمرار موجة الحر على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، إلى غاية يوم الأحد بدرجات حرارة ستصل إلى 41 درجة مئوية.

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