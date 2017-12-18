“الحُرية المُطلقة” لبراهيمي..

أكد “سيرجيو كونسيساو”، بأنه يُفضل ترك الدولي الجزائري، ياسين براهيمي يفعل مايحلو له “في حدود المعقول”، عند تواجده بأرضية الملعب.

وأشار التقني البرتغالي، بأن صاحب المُراوغات السحرية، يكون أكثر حسما كُلما تحصل على حُرية أكبر، للتعبير عن موهبته، دون قيود.

وأوضح “كونسيساو” أيضا، بأنه يعمل على عدم إرهاق متوسط الميدان كثيرا، وهو مايُفسر إستبداله في المُباريات التي يحسمها الفريق مُبكرا

ويأمل الرجل الأول في طاقم التنانين، أن يواصل نجمه، عروضه القوية عند استقبال “ماريتمو” في “السوبر ليغا”، سهرة اليوم الإثنين.

وقدم خريج مدرسة “رين”، مُستويات مميزة خلال الشطر الأول من الموسم الجاري، بتسجيله 5 أهداف وتقديمه لـ 4 تمريرات حاسمة.