الخارجية.. أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي نتائجه ستكون عكسية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية. فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأصدرت الوزارة بيانا حول تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”.

وعبرت الجزائر، عن عدم دعمها لقرار مجلس الأمن المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للإحتلال المغربي. وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته.

كما أعربت الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص. مشيرة إلى أنه يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس.

وأضاف البيان، أن الجزائر تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991). ويتضمن القرار خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع.

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وتتطلع الجزائر لدور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي. ويتعلق الأمر بالقرار الذي تم إعتماده في اجتماع المجلس المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021.

وأوضح البيان، إن هذا القرار يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقًا لمضمون المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

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