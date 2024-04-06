الخارجية.. استدعاء السفير النيجيري بالجزائر

وافاد بيان وزارة الخارجية، أن اللقاء “تناول بصفة أساسية، التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر”. و”هو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية”. “التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة”.

وفي هذا الصدد، “تم تذكير سفير جمهورية النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة”. كما “لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يستمر كفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات”. و”كل التطورات المرتبطة بهذه القضية”، يضيف ذات البيان.

وفي الوقت ذاته، “تم التأكيد مجددا لعناية سفير جمهورية النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار”. “وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة”. و”كذا بخصوص أي مسألة أخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن”. وفقا لما جاء في بيان الوزارة.