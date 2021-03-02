الخارجية الألمانية تستدعي السفيرة المغربية

إستدعت وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية لديها لتوضيحات بخصوص قرار قطع المخزن العلاقات مع السفارة الالمانية بالمغرب.

وأعلنت القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية ntv اليوم نقلا عن rt خبر إستدعاء الخارجية الالمانية السفيرة المغربية للقاء خاص.

وأضافت ذات المصدر أن الخارجية قررت إستدعاء سفيرة المخزن لتوضحيات حول خلفية قرار المخزن بتعليق علاقاتها مع السفارة الألمانية بالمغرب.

وكان المغرب أمس الإثنين أعلن وزيرالخارجية المغربي ناصر بوريطة عبر تعليمة وزارية عن وقف أي اتصال أوتعاون مع السفارة الألمانية.

في حين أكدت الخارجية الألمانية ان العلاقات بيها وبين المغرب تقليدية وخالية من أية المشاكل

الأ ان ألمانيا مؤخرا إنتقذت بالإعتراف من طرف واحد مطلب المغرب بالصحراء الغربية من قبل أمريكا وهذا الامر سبب إستياء لدى المخزن.