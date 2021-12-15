الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي وتطرد إثنين من موظفي السفارة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاءـ أن وزارتها استدعت السفير الروسي لدى برلين. وأبلغت الوزارة السفير، بقرار طرد موظفين بسفارة موسكو لدى ألمانيا.

وجاء هذا القرار، على خلفية إصدار حكم بسجن مواطن روسي مدى الحياة بتهمة اغتيال قائد ميداني شيشاني سابق في برلين عام 2019.

كما وصفت بيربوك قتل القائد الميداني الشيشاني السابق زليمخان خانغوشفيلي الذي كان يحمل الجنسية الجورجية. بأنه يمثل “انتهاكا خطيرا لقانون ألمانيا وسيادتها. وسيقوض بشدة العلاقات بين ألمانيا وروسيا”.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن قرار برلين الأخير لن يبقى بدون رد مناسب من قبل موسكو.

كما أفادت الأجهزة الأمنية الألمانية في وقت سابق بأن المواطن الروسي المدان بارتكاب جريمة القتل وصل إلى برلين بوثائق مزورة. وأضافت ذات المصادر، أنه وفي تاريخ 23 أوت 2019 أطلق النار وقتل خانغوشفيلي البالغ من العمر 40 عاما في حديقة تيرجارتن وسط برلين.

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