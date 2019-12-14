الخارجية الأمريكية:”نتطلع إلى العمل مع تبون لتعزيز الأمن والازدهار بالمنطقة”

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغن أورتيغاس، عن رغبة الولايات المتحدة، في العمل مع الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، لتعزيز الأمن والازدهار بالمنطقةّ.

وفي تغريدة لها على تويتر، أعلنت مورغت، تأييد الولايات المتحدة، لحق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

ورحبت بإجراء الانتخابات الرئاسية التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

وقالت “منذ عام والشعب الجزائري يعرب عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع، ولكن في الشوارع أيضا“.

وتابعت “تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام، نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة“.