الخارجية الأمريكية: إيران طلبت منا المساعدة بعد سقوط طائرة رئيسي ولكن..

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الحكومة الإيرانية طلبت المساعدة من أمريكا بعد سقوط المروحية. على الرغم من أن الولايات المتحدة وإيران لم تحافظا على علاقات دبلوماسية منذ الثورة منذ عام 1979.

وأضاف المتحدث: “قلنا إننا سنكون على استعداد للمساعدة، وهو ما سنفعله لأي حكومة في هذا الوضع”.

وأضاف: “في النهاية، ولأسباب لوجستية بالأساس، لم نتمكن من تقديم هذه المساعدة”. رافضا تقديم تفاصيل حول محتوى الطلب أو من خلال أي قناة تم الاتصال.

وأكد، مع ذلك، أنها كانت للمساعدة في البحث بعد اختفاء المروحية بعد ظهر الأحد. أثناء تحليقها فوق منطقة شديدة الانحدار والغابات في إيران في ظروف جوية صعبة. مع هطول الأمطار والضباب الكثيف.

كما توفي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الحادث، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وأضاف النص “بينما تختار إيران رئيسا جديدا، فإننا نؤكد مجددا دعمنا للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وألقى وزير الخارجية الايراني السابق محمد جواد ظريف باللوم على العقوبات الأمريكية المستمرة التي أعاقت بيع قطع غيار الطيران.

وردا على سؤال حول تصريحات محمد جواد ظريف، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “في نهاية المطاف. الحكومة الإيرانية هي المسؤولة عن قرار إرسال مروحية عمرها 45 عاما إلى هذا المكان. وفي ظروف جوية سيئة، وليس أي شخص آخر”.